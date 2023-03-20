Biber saplarını böyle değerlendirin! Kaynanadan "aferin" getiren tarif... Özellikle dolmalık biber saplarını çıkartıp çöpe atma alışkanlığı birçoğumuzda vardır. Meğer biber saplarında öyle bir lezzet gizliymiş ki...Bu tarifi duyanın eli bir daha çöpe gitmiyor. İşte biber saplarının değerlendirmenin en lezzetli yolu!

C vitamini zengini olan biber, sağlığa oldukça faydalı...

Sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen biberin her türlüsü, birçok yemeğe lezzet katıyor.

Biberin kendisi kadar çekirdekleri ve sapları da vitamin değeriyle göz kamaştırıyor.

Biberlerin içerdiği A vitamini hücrelerin erken yaşlanması ve tümör oluşumu üzerinde bir antioksidan ve önleyici etkiye sahiptir.

Biberlerde bulunan kapsaisin, salgıları uyararak solunum yollarının temizlenmesine yardımcı olur.

Biberi doğrarken saplarını çöpe atanlar ise bu durumdan habersiz. Biber sapındaki lezzeti ve faydası duyan, biber sapı değerlendirme yöntemlerini araştırıyor.

Peki, biber sapıyla ne yapılır? Biber sapları nasıl değerlendirilir? Biberin sapı yenir mi? İşte o lezzetli tarif...

Biber saplarını böyle değerlendirin

Biberi kullandıktan sonra saplarını ziyan etmek istemiyorsanız, bu tarif işinize yarayacak.

Ayırdığınız biber saplarını iyice yıkayın. Öte yanda yumurtayı bir kasede tuzla birlikte çırpın. Başka bir kaseye de galeta ununu veya ekmek kırıntılarını koyun. Tohum koçanlarını önce yumurtaya, sonra galeta ununa batırın.

Kızgın yağa bırakarak çıtır olana kadar bekleyin.

Ardından sarımsaklı yoğurt ile birlikte tüketebilirsiniz.