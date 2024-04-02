BİM marketin sahibi kimdir, nereli? İşte CEO'su Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren indirim market zinciri BİM, milyonlara hizmet veriyor. BİM marketlerin sahibi ise müşterilerin merak konusu oluyor. Bu kapsamda, "BİM'i kim kurdu", "BİM'in CEO'su kimdir", "BİM marketin sahibi kim, nereli" gibi soruların yanıtı haberimizde...

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BİM, Türkiye'de toplumun her kesiminden vatandaşın alışveriş yaptığı bir markettir.

Yurt dışındaki "ALDI" market zincirinden ilham alınarak ortaya çıkan BİM marketler, uygun fiyatlı ürünleri tüketici ile buluşturur.

"Birleşik Mağazalar A.Ş." tarafından yönetilen BİM, Türkiye'nin yanı sıra diğer bazı ülkelerde de faaliyet göstermektedir.

1995 yılında hizmet vermeye başlayan BİM; Aytaç, BimCell ve FİLE'yi de bünyesine katmıştır.

2005 Temmuz'da BIMAS kodu ile borsaya açılan BİM'in hisselerinin yüzde 71,40'i halka açık olarak işlem görmektedir.

Peki, BİM'in gerçek sahibi kimdir? BİM marketin CEO'su kimdir? BİM'i kim kurdu? İşte yanıtı...

BİM'in sahibi

BİM'in tek bir sahibi değil birden çok sahibi bulunmaktadır.

Kurucu ortakları arasında Cüneyd Zapsu, Aziz Zapsu, Yasin El Kadı, Korkut Özal, Mustafa Latif Topbaş, Mehmet Fatih Saraç vardır.

Şirketin CEO'su ise en büyük hissedar olan Mustafa Latif Topbaş'tır.

1944 yılında İstanbul'da doğan Topbaş 1996 yılında Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurmuş ve aynı zamanda Bahar Su, Sakarya, Natura, Karma ve Link Gıda, Seher Gıda, Link Gıda ve Cola-Turca gibi markaların da ortakları arasında yer almıştır.

BİM'in ortalıklık bilgileri:

31 Mart 2023 itibariyle Şirket ortaklık yapısı aşağıda gibi şekillenmiştir.

Ortak Mart 2023 Aralık 2022

Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15,15% 15,15%

Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11,30% 11,30%

Diğer (Halka Açık Olmayan Kısım) 2,47% 2,47%

Diğer (Halka Açık Olan Kısım) 71,08% 71,08%

Şirketin ortakları ve hisse sahipleri ise şöyle:

• Mustafa Latif Topbaş : %14,78

• Ahmet Afif Topbaş : % 9,39

• Abdulrahman El Khereiji : % 2,50

• Firdevs Çizmeci : % 1,15

• Fatma Fitnat Topbaş : % 1,00

• Ahmed Hamdi Topbaş : % 0,53

• Ahmet Hamdi Topbaş : % 0,17

• Ömer Hulusi Topbaş : % 0,12

• İbrahim Halit Çizmeci : % 0,00

• Diğer (Halka Açık) : % 70,36

Yönetim Kurulu üyeleri

Mustafa Latif Topbaş Üye - Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut P. K. Merali Üye - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ömer Hulusi Topbaş Üye

Karl-Heinz Holland Üye

Ahmet Akça Bağımsız Üye

Paul Michael Foley Bağımsız Üye