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BİM'de erkeklere özel indirim! Uygun fiyatlı matkap, alet edavat setleri...

BİM'de erkeklere özel indirim! Uygun fiyatlı matkap, alet edavat setleri... Genellikle erkeklerin ilgi alanına giren tamir işleri için gerekli malzemeler BİM aktüel'de! 5 Nisan'dan itibaren uygun fiyatlı matkap, vida, zımpara, testere ve birçok alet edavat seti satışta olacak. İşte indirimli ürünler...