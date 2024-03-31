BİM'de erkeklere özel indirim! Uygun fiyatlı matkap, alet edavat setleri...

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BİM, yeni haftada raflarda olacak aktüel ürünler afişlerini yayımladı.
Bu hafta, tamir işi olan erkeklerin ilgisini çekecek bir afiş geldi.
BİM'in 5 Nisan 2024 tarihi itibariyle satışa sunacağı matkap ürünlerinin fiyatları oldukça cezbedici.
Ev işleriyle uğraşmayı sevenler için hazine değerinde setler alıcısını bekliyor.
11 Nisan'a kadar geçerli olan alet edavat indirimlerinde
Beton Matkap Uç Seti, 99,00 TL'ye,
Matkap Uç Seti, 199,00 TL'ye,
Tek Akülü Darbeli Matkap Seti, 1.399,00 TL'ye,
Darbeli Matkap, 799,00 TL'ye satışa sunuluyor.
İşte BİM 5 Nisan aktüel ürünler kataloğu...