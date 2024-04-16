BİM'den 23 Nisan indirimi: Toz Deterjan 159.50 TL, 24’lü Tuvalet Kağıdı 129.00 TL… BİM, çocuklara özel harika indirimlerle karşımıza çıkıyor! Salı günü başlayacak olan BİM 23 Nisan indirimleriyle, çocukların yüzü gülümseyecek. İşte BİM 23 Nisan indirim kataloğu...

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23 Nisan, çocuklar için neşe ve coşkunun simgesidir.

Bu özel günde BİM de çocukları unutmadı ve onlar için harika indirimler hazırladı.

Salı günü BİM mağazalarında başlayacak olan 23 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi, hem çocukları hem de anne-babaları mutlu edecek ürünlerle dolu.

BİM'in 23 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi, çocukların ve gençlerin sevdiği birçok ürünü kapsıyor.

Özellikle Barbie kozmetik ürünleri ve çikolata çeşitleri, küçük prensesler ve prensler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Bununla birlikte, BİM'in indirimli ürünleri arasında masa üstü led lamba, kozmetik ürünleri, temizlik ürünleri yer alıyor.

İşte BİM 23 Nisan indirim kataloğu...