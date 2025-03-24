Binlerce öğrenciyi etkileyecek: İki bölüm tarihe karışıyor

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde önemli bir değişiklik yaşanıyor.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı karar doğrultusunda Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri tek bir çatı altında birleşiyor.

Bundan böyle, daha önce ayrı fakülteler olarak hizmet veren İktisat ve İşletme Fakülteleri, “Açıköğretim Fakültesi” adı altında eğitim verecek.

Yetkililer, bu birleşmenin yönetim süreçlerini daha verimli hale getireceğini ve öğrencilere daha bütünleşik bir eğitim sunacağını belirtti.

DİĞER SÜREÇLER DEĞİŞMEYECEK

Öğrencilerin kayıt, ders ve sınav süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Ancak bu yeni sistemin, akademik yapıyı daha sade ve etkili hale getirmesi bekleniyor.

Açıköğretim öğrencilerini yakından ilgilendiren bu gelişmeyle ilgili detaylar ilerleyen günlerde netleşecek.