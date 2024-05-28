Bir dönemin vazgeçilmezi Gripin bakın nasıl dünya markası olmuş… “Bir gripin al bir şeyin kalmaz” sloganıyla bakkallarda başlayan hikayesiyle bir dünya markası haline gelen Gripin’in hikayesini duyan şaşırıyor. Bakkallardan başlayan hikaye bakın nasıl dünyaya yayılmış…

ensonhaber.com

Türkiye’nin bilinen ilk ağrı kesicilerinden olan Gripin’in dünyaya yayılan hikayesi duyanları şaşırttı. “Bir gripin al bir şeyin kalmaz” sloganıyla piyasaya çıkmış ve adını kısa sürede her yerde duyurmayı başarmıştı.

Rakip tanımayan Gripin’in bu denli büyük bir markaya dönüşmesine rağmen asıl hikayesi çoğu kişi tarafından bilinmez. Bakkallardan başlayan ve adeta dünya devine dönüşen bu hikaye tarihteki ilk reklam ve pazarlama örneğini de bünyesinde barındırır.

İlkleri bünyesinde barındıran Gripin bakın nasıl olmuşta bakkallardan dünyaya yayılan bir marka haline gelmiş...

Dünyaya uzanan hikaye...

Gripin’in mucidi olan Necip Akar’ın dahiyane fikri ile ortaya çıkıyor. Akar, 1924 yılında eczacılık okulundan mezun oluyor aynı zamanda öğrenciliği sırasında da bir eczanede çalışıyor. Çalıştığı sürede okulda öğrendiği bilgilerle bir takım ilaçlar yaparak bilgilerini pratiğe dökmeye başlıyor.

Daha sonra abisi ile ortak bir iş kurma fikri olan Akar, bu fikri gerçekleştirerek “Şampuan Cemil”, “Necip Bey Kremi” ve “Necip Diş Macunu” gibi karışımları üretmeye başlıyor.

Ancak bu ürünlerle her ne kadar piyasaya girmiş olsalar da başarılı olamıyorlar. Bunun ardından ise daha profesyonel bir marka yaratma düşüncesiyle piyasaya hakim olan “Dandolin” diş macununu inceleyerek yeni bir ürün geliştirmeye çalışıyorlar.

Diş macunundan Gripin’e

“Dodolin” markasından esinlenerek bir diş macunu geliştiriyorlar ve adını o dönemde yeni yeni yaygınlaşan radyodan esinlenerek “Radyolin” koyuyorlar. Radyolin kısa süre içinde büyük bir ivme kazanarak büyümeyi başarıyor.

Bu başarının ardından ise Gripin’in macerası da başlıyor. O dönemlerde salgın haline gelen “İspanyol Gribi’nin neden olduğu ağrıları geçirmek için bir ilaç yapmayı düşünüyorlar ve Necip Akar 3 yıl süren çalışmalarına başlıyor.

3 yılın ardından geliştirdikleri ilaca salgın halinde olan İspanyol Gribi’den Grip’i alarak ve o dönemlerde kullanımı yaygın olan Aspirin adlı ilacın eki olan in ekini birleştirerek ”Gripin” adını vererek piyasaya sürüyorlar.

Takvimler 1935’i gösterdiğinde ise Gripin’in ruhsatını alarak piyasaya sürüyorlar ve çok kısa bir sürede satış rekorları kırmayı başarıyorlar. İşte, tam olarak bu şekilde Gripin dünyaya yayılan bir marka olmayı başarıyor.