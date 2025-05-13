Bir şeye dokununca neden elektrik çarpar? İşte sebebi ve çözümü...

Hüseyin Topuz

Günlük hayatımızda metal bir kapı koluna, otomobil kapısına ya da başka bir kişiye dokunduğumuzda aniden elektrik çarpması hissiyle irkilebiliriz.

Bu durum, aslında "statik elektrik" adı verilen fiziksel bir olaydan kaynaklanıyor.

Statik elektrik, cisimler arasında elektron alışverişi sonucu oluşan elektrik yüküdür. Özellikle kuru havalarda, yürürken ayakkabımızın tabanı halıyla sürtünerek vücudumuzda elektrik yükü birikmesine yol açar.

Bu yük, iletken bir cisme ya da başka bir kişiye temas edildiğinde aniden boşalır ve küçük bir şok hissi yaratır.

Elektrik çarpmasının nedeni ne?

Bu çarpma, genellikle insan vücudu ile temas edilen yüzey arasındaki yük farkından kaynaklanır.

Vücutta biriken statik elektrik, metal gibi iletken yüzeylere temasla birlikte hızla boşalır. Bu ani boşalma, kısa süreli bir elektrik çarpması hissine neden olur.

Çözümü var mı?

Statik elektrikten korunmak için alınabilecek bazı önlemler bulunuyor. İşte bu önlemler...

Nem seviyesini artırın

Kuru hava, statik elektriğin birikmesini kolaylaştırır. Yaşam alanlarındaki nem oranını artırmak, bu durumu azaltabilir.

Pamuklu kıyafetler tercih edin

Sentetik kumaşlar, sürtünmeyi artırarak elektrik yükünün birikmesine neden olabilir. Doğal kumaşlar bu riski azaltır.

Topraklama yapın

Metal bir eşyaya dokunmadan önce anahtar, bozuk para gibi küçük bir metal nesneyle temas ederek vücudunuzdaki yükü boşaltabilirsiniz.

Antistatik sprey kullanın

Özellikle halı ve koltuk gibi yüzeylerde antistatik sprey kullanmak, elektrik birikimini önleyebilir.

Statik elektrik, genellikle zararsız olsa da, bazı durumlarda elektronik cihazlara zarar verebilir. Bu yüzden özellikle hassas elektronik ekipmanlarla çalışan kişilerin topraklama bilekliği gibi ekipmanlar kullanması öneriliyor.