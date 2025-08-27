Bitcoin (BTC) kaç dolar? 27 Ağustos 2025 güncel Bitcoin fiyatı...

Kripto piyasasıyla yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını öğrenmek için araştırma yapıyor.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Elinde Bitcoin ve diğer alt coin bulunduran vatandaşlar güncel Bitcoin fiyatını öğrenmek için gün içerisinde sık sık araştırma yapıyor.

Peki, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu?

İşte, Bitcoin'in güncel fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

27 Ağustos 2025 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 111.181 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 4,562,000 TL ediyor.