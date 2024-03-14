Bitti dedik, ters köşe yaptı! O tarihte akın akın geliyor; Adana, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep…

Meteoroloji kaynakları, ülkemizin dört bir yanını etkisi altına alacak yeni bir uyarıda bulunuyor.
Özellikle Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kayseri ve bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor.
Perşembe gününden itibaren gökyüzünü sarması beklenen toz bulutu, Suriye üzerinden ülkemize doğru ilerliyor.
Bu durumun beraberinde getireceği kum fırtınası ve toz bulutu etkisiyle, hava şartlarında olumsuz değişiklikler yaşanabilir.
Çamur yağacak
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından çamur yağmuru uyarısını şu sözlerle yaptı:
"Perşembe günü 81 şehirde gri gökyüzü bekliyoruz. Aralıklarla ilçe bazlı sağanak yağmur geçişleri de yaşanacak. Ayrıca Suriye üzerinden ülkemize toz girişi de gerçekleşecek. Adana, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep hattında çamur yağacak..."