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Bitti dedik, ters köşe yaptı! O tarihte akın akın geliyor; Adana, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep…

Bitti dedik, ters köşe yaptı! O tarihte akın akın geliyor; Adana, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep… Meteoroloji kaynağından 81 il için yeni uyarı geldi. Perşembe gününden itibaren gökyüzünü saracak. Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kayseri ve çevresinde yaşayanlar hazırlıklı olsun.