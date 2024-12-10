Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Türk takımlarıyla oynadığı altı resmi maçın ikisini kazanabilen Bodo/Glimt iki galibiyetini de son iki karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup ederek aldı.

Avrupa kupalarında Norveç takımlarına konuk olduğu altı maçın birini kazanabilen Beşiktaş tek galibiyetini Kasım 2018'de Sarpsborg'u 3-2 yenerek aldı.

Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanında üç puanla dönmek istiyor.

Futbolseverler Bodo Glimt - Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

İşte, Bodo Glimt - Beşiktaş maçının detayları...

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman?

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23:00'de oynanacak.

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.