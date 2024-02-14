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Kızıl Cin olayı sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kızıl Cin görülmesi olayı sonrası konuyla ilgili araştırmalar başladı.
Kızıl cin (Red Sprite), aslında bir hava olayıdır.
Peki, Kızıl Cin ne demek, neden olur? Kızıl Cin hava olayı neyin habercisi neden olur? İşte, Kızıl Cin hakkında bilgiler...
Kızıl Cin nedir
Kızıl Cin, fırtına bulutlarının içerisinde oluşan elektrik boşalmaları sonucu meydana gelir.
Nötr azot moleküllerden geçen elektrik akımının sonucunda, 3-10 milisaniyede oluşan kırmızı turuncu renk tonlarındaki parlaklık olarak görülür.
Kızıl Cin olayının deprem sinyali olup olmadığı konusunda bilimsel bir bilgi yoktur.
İşte Kızıl Cin görseli...