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Bodrum'da görüldü: Kızıl Cin nedir, neden oluşur? "Deprem sinyali"

Bodrum'da görüldü: Kızıl Cin nedir, neden oluşur? "Deprem sinyali" "Red Sprite" yani Kızıl Cin olayı, sosyal medyanın gündemime damga vurdu. Bodrum'da meydana gelen durum vatandaşları endişelendirdi. Peki, Kızıl Cin nedir? Kızıl Cin neden olur, nasıl oluşur? İşte detaylar...