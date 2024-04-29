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Borsa'nın yeni üyesi: Koton halka arz ne zaman, kaç TL? Koton hisse fiyatı

Borsa'nın yeni üyesi: Koton halka arz ne zaman, kaç TL? Koton hisse fiyatı Borsaya giriş yapmaya hazırlanan giyim markası Koton, SPK'dan halka arz onayını aldı. Peki, Koton halka arz ne zaman? Kaç lot verecek? İşte talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı...