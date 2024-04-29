Borsa'nın yeni üyesi: Koton halka arz ne zaman, kaç TL? Koton hisse fiyatı

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.
Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Koton, 1988 yılında İstanbul’da Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti tarafından kuruldu.
2015 yılı Aralık ayı itibari 434 mağazası bulunan Koton, Rusya, Almanya başta olmak üzere 28 ülkede mağazalarının 159’u yurt dışında bulunmaktadır.
Borsa macerasına hazırlanan şirketin bilgileri ve talep toplama tarihleri belli oldu.
Halka arz büyüklüğü yaklaşık 4.1 Milyar TL olarak açıklanan Koton halka arzı bireysele eşit dağıtılacak.
Peki, Koton halka arz ne zaman? Kaç lot verir? Koton 1 lot ne kadar? İşte ayrıntılar...
Koton halka arz tarihleri
Koton, 30 Nisan - 2-3 Mayıs 2024 tarihinde 09:00-17:00 tarihinde halka arz olacak.
Koton hisse fiyatı
Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.
Olası lot dağıtımı şöyle;
2.1 milyon katılım 55 lot (1677 TL)
2.5 milyon katılım 47 lot (1433 TL)
2.9 milyon katılım 40 lot (1220 TL)
3.3 milyon katılım 35 lot (1067 TL)
3.7 milyon katılım 32 lot (976 TL)
4.1 milyon katılım 29 lot (884 TL)
4.5 milyon katılım 26 lot (793 TL)