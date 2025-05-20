Boykot etmek caiz mi? Boykot ürünlerini kullanmak günah mı?

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Ülkemizde son dönemde siyaset ve savaş konuları başta olmak üzere "boykot" kelimesini sıkça duyuyoruz.

"Boykot" kelimesi, 1880'lerde İrlanda'da yaşayan Charles Boycott adlı bir toprak yöneticisinin köylüler tarafından dışlanmasıyla literatüre girmiştir. Köylüler, adaletsiz kira politikaları nedeniyle onunla çalışmayı bırakmış, alışveriş yapmamıştır.

Boykot, bir kişi ya da kuruluşa karşı mal veya hizmet almayı reddetme, etkinliklerine katılmama ya da işbirliği yapmama yoluyla uygulanan pasif direniş yöntemidir.

Peki; İslami açıdan nasıl değerlendirilir? Yani; boykot yapmak caiz midir? Boykot edilen ürünleri kullanmak günah mıdır? İşte merak edilenler...

İSLAM'DA BOYKOT

Kur’an’da doğrudan “boykot” kelimesi geçmez, ancak zulme karşı durma, kötülüğe engel olma gibi ilkeler çerçevesinde bu eylem desteklenebilir:

“Zalimlerle beraber olmayın.” (Hud, 113) “İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın.” (Maide, 2)

Yani; Boykot, İslam’da:

Zulme karşı bir duruş olarak yapılıyorsa,

Barışçıl bir yöntemle uygulanıyorsa,

Hakkı ve adaleti savunma amacı taşıyorsa, meşru kabul edilebilir.

BOYKOT ÜRÜNLER HARAM MIDIR

Ürün doğrudan haram değilse: Örneğin kola, telefon, kıyafet vs. dinen haram değildir.

Ancak bu ürünleri üreten/satan şirket, Müslümanlara zulmeden bir yapıyı destekliyorsa, o şirketten alışveriş yapmak ahlaki bir sorun doğurabilir.

Zulmü açıkça destekleyen bir markayı bile bile ve keyfi olarak tercih etmek, manevi sorumluluk doğurabilir.