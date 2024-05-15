Böylesi ne görüldü, ne de duyuldu! Mezarlıktan bebek sesi duydu, gerçek bakın ne çıktı Annesinin mezarına giden kadın beklenmedik bir durumla karşılaştı. Bebek ağlama sesleri duyduğunu söyleyince yetkililer devreye girdi. Gerçek bakın ne çıktı…

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İHA’da yer alan habere göre; Denizli’de yaşayan Kezban Kartal, çocuklarıyla birlikte annesinin mezarını ziyarete gittiği sırada korkunç bir deneyim yaşadı.

Asri Mezarlık'ta bulunan annesinin kabrini ziyaret eden Kartal, beklenmedik bir ses duyarak paniğe kapıldı.

Bebek ağlama sesi duyduğunu düşünen Kartal, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Mezarlıkta bir bebeğin bırakılmış olabileceği endişesiyle ihbarda bulunan Kartal'ın çağrısı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ancak, yapılan arama çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Emniyet güçleri, Kartal'ı tekrar mezarlığa getirerek tarif etmesini istedi, ancak sonuç yine negatif oldu.

Bebek sandı, gerçek başka çıktı

Kızının cinlerden bahsettiği için etkilenmiş olabileceği düşünülen Kartal, o anları şöyle anlattı:

"Mezarlığa geldiğimizde ben tenha olmasından konu açtım. Kızım da cinlerden bahsetmişti. Ben o korkuyla geldim. Bebek sesi duydum. Bir de mezarın başında bir karartı gördüm. Bu yüzden polisi aradım."