Bu 5 uygulama ile uyurken bile kilo vereceksiniz! İşte, o uygulamalar… Kilo vermek için birçok yol ve yöntem mevcut, ancak bu beş uygulama ile uykunuzda bile kilo vermeniz mümkün. Sizlere uyurken bile kilo verdirecek olan o beş uygulama…

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Kilo verme süreci çoğunlukla zorlayıcı olabiliyor. Sağlıklı bir diyetle birlikte egzersiz yapmak, kilo verme sürecinde atacağınız önemli adımlardır. Ancak, yağ yakmanın daha hafif yöntemleri de mevcuttur.

Gerçekte, yaşam tarzınızdaki bazı basit değişikliklerle, uykuda bile daha hızlı kalori yakabilmeniz mümkün. Bunun için bu alı uygulamayı hayatınıza dahil etmeniz yeterli olacak.

İşte uyurken kilo verdiren o beş uygulama!

1-Üzerinizi örtmeden uyumak

Sıcak bir ortamda uyumak keyifli olabilir, ancak kilo verme hedefiniz varsa, ortamı soğutmak daha etkili olabilir. Soğuk bir ortamda uyuduğunuzda metabolizmanız hızlanır ve dinlenirken daha fazla kalori yakarsınız.

Ayrıca, gece boyunca daha serin koşullar vücudunuzun gereksiz kan şekerinden kurtulmasına yardımcı olabilir ve sağlıklı kahverengi yağ miktarını artırarak daha fazla kalori yakmanıza olanak tanır.

2-Uyku sürenizi arttırmak

Spor salonunda saatler geçirmek, formda kalmanıza yardımcı olabilir, ancak fazla kilolardan kurtulmanın en etkili yollarından biri daha fazla uyumaktır.

Yapılan araştırmalar, her gece fazladan bir saat uyumanın, günlük 270 kalori ekstra harcamanıza yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu, bir yıl içinde 9 kiloluk etkileyici bir kilo kaybına denk gelmektedir.

3-Uyumadan önce protein almak

Aç karnına yatmak, sizi gece boyunca uykusuz bırakabilir ve yeterince uyumamak aslında kilo alımına sebep olabilir. Ancak, yatmadan önce tüketebileceğiniz birçok sağlıklı ve besleyici atıştırmalık bulunmaktadır ve bu seçenekler arasında protein içeceği de yer alır.

Protein, karbonhidrat veya yağdan daha termojenik olduğu için vücudunuzun onu sindirirken daha fazla kalori harcamasına neden olabilir.

4-Uyku maskesi kullanmak

Gece boyunca ışığa maruz kalmak sadece uykunuzu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun daha fazla yağ depolamasına da yol açabilir. Karanlık ortamda uyuyan insanların obez olma olasılığı, aydınlık odalarda uyuyanlara göre yüzde 21 daha düşüktür.

Eğer yatak odanızda tam karanlık sağlayamıyorsanız, günün her saatinde neredeyse tamamen karanlık bir ortam sağlayabilen rahat ve kaliteli bir uyku maskesi tercih edebilirsiniz.

5- Yatağa aç girmemek

Daha az kalori tüketmek kilo kaybına yol açabilir, ancak akşam yemeğini atlamak tam tersi etkiye neden olabilir. Aniden kalori alımınızı azalttığınızda, vücudunuz otomatik olarak açlık moduna geçebilir ve kalorileri korumak için metabolizmanızı yavaşlatabilir.

Bu nedenle, uyumadan önce büyük bir yemek yerine, aşırı yemeyi önlemek ve daha iyi bir uykuyu desteklemek için küçük, sağlıklı ve besleyici bir atıştırmalığı tercih etmek daha etkili olabilir.