Bu canlılar çıtır çıtır kene yiyor: İşte kenelerin en büyük düşmanları

Her geçen yıl özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kene vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Kırsal alanlarda, piknik yerlerinde ve hatta şehir parklarında bile karşılaşabildiğimiz keneler, sadece insanları değil, hayvanları da tehdit ediyor.

Ancak bu tehlikeli artışın arkasında doğal dengeyi bozan önemli bir neden yatıyor: Kene ile beslenen hayvanların sayısının azalması.

Kene ile mücadelede bu hayvanların korunması ve yaşamını sürdürmesi, büyük bir önem taşıyor.

Peki; hangi canlılar kene ile besleniyor? Kene yiyen hayvanlar hangileri? İşte o liste...

KENE YİYEN CANLILAR

1- Keklik

Doğal yaşam alanlarında sıkça karşılaşılan keklikler, yerde beslenirken karşılaştıkları keneleri tüketerek popülasyonu dengelemeye yardımcı olur.

2- Tavuk

Özellikle serbest dolaşan köy tavukları, toprakta gezinirken keneleri fark edip yiyebilir. Tavuklar, bahçelerde doğal bir "kene kontrol ekibi" gibi çalışır.

3- Baykuş ve bazı kuş türleri

Gece avlanan bazı kuş türleri, küçük kemirgenlerle birlikte üzerlerinde barınan keneleri de tüketir. Bu dolaylı yoldan da olsa kene sayısını azaltır.

4- Yarasa

Bazı yarasa türleri, böceklerle birlikte keneleri de besin olarak tüketebilir. Ayrıca doğadaki böcek dengesinin korunmasına da katkı sağlarlar.

5- Tilki

Keneleri doğrudan yemese de tilkiler, kemirgenleri avlayarak kenelerin taşındığı en yaygın hayvanların sayısını azaltır. Böylece dolaylı olarak kene kontrolü sağlar.

6- Kirpi

Kirpiler, doğada karşılarına çıkan böcekleri, larvaları ve keneleri yiyerek bu döngünün önemli halkalarından biri olur.