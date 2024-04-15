Bu hastalığa dikkat: Kalçanın şeklini bozuyor Genellikle oturarak çalışanlarda görülen ölü popo sendromu, kalçada ağrı ve şekil bozukluklarına yol açabiliyor.

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Hareketsizlik, birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.

Günümüzde çalışma tarzının dahi oturmaya dönmesi, hastalıkların önünü açıyor.

Oturarak çalıştığından hareketsiz kalanların yaşadığı problemlerden biri de kalçada oluyor.

Ölü popo sendromu

"Ölü popo sendromu" olarak adlandırılan bu durum pek çok kişiyi etkisi altına almış vaziyette.

Ölü popo terimi, tıp literatüründe "iskiyatik sinir yaralanması" olarak da geçiyor.

Bu sendrom yalnızca hastalıklara yol açmakla kalmıyor, vücudunuzun hatta özellikle kalçanızın görüntüsünün bozulmasına da sebep oluyor.

Ayrıca, sinirin sıkıştığı bölgedeki şişlik veya baskıya bağlı olarak bacaklarda veya kalçada şişlik de eşlik ediyor.