Bu işareti gören sağa çeksin! Aracınız patlayabilir Araç ikaz lambaları, sürücülere ve diğer sürücülere çeşitli trafik durumlarını ve araç hallerini bildiren ışıklardır. Ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, hayatınız tehlikede olabilir. İşte en tehlikeli işaretler...

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Araç sürücüleri, seyir halinde olsun yada olmasın trafiğin akışını başta kendi güvenliği olmak üzere engellemelidir.

Güvenli bir yolculuk, güvenli bir araçtan başlar. Bu nedenle araçların içerisinde çeşitli arıza durumlarından haberdar olmanızı sağlayan gösterge paneli bulunur.

Araçlarda gösterge paneli, sürücüye araç hakkında çeşitli bilgiler sunan bir kontrol panelidir. Genellikle aracın önünde, direksiyonun arkasında bulunur ve sürücünün kolayca görüp erişebileceği bir konumdadır.

Gösterge paneli, aracın çalışma durumu, hızı, motor sıcaklığı, yakıt seviyesi, motor devri gibi önemli bilgileri gösterir. Ayrıca arıza lambaları ve uyarı ışıkları gibi işlevler de içerebilir.

İkaz işaretlerini her sürücü bilmeli, neyi işaret ettiğini anlayabilmelidir.

Bazıları basit arızaları gösterirken, ciddi durumları fark etmez iseniz hayatınızı riske atabilir.

İşte en tehlikeli ikaz ışıkları...

Motor ikaz lambası

Otomobillerdeki en yaygın nedenlerden biri motor arızasıdır. Bu arızalar genellikle motor sistemindeki bir bileşenin başarısız olması veya arızalanması sonucunda ortaya çıkar.

Motor ikaz lambası, egzoz emisyonlarındaki bir anormallik veya egzoz emisyonları sistemindeki bir arıza olduğunda da yanabilir.

Yakıt enjeksiyonu sistemi veya yakıt sistemiyle ilgili bir sorun, motor ikaz lambasının yanmasına neden olabilir. Yakıt basıncı düşüklüğü, yakıt enjektörlerinin arızalanması veya yakıt buharı sızıntısı gibi durumlar bu kategoriye girer.

Aracın emisyon kontrol sistemiyle ilgili bir sorun, motor ikaz lambasının yanmasına neden olabilir. Bunlar, EVAP sistemi arızaları, evaporatif emisyon kontrol sistemi arızaları ve emisyon sistemine bağlı diğer sorunlar olabilir.

Araçtaki çeşitli sensörlerde bir arıza meydana geldiğinde motor ikaz lambası yanabilir. Örneğin, oksijen sensörü, hava akış sensörü veya krank mili sensörü gibi sensörlerdeki arızalar bu duruma neden olabilir.

Fren ikaz lambası

Fren sistemi, aracın güvenliği açısından kritik bir bileşendir ve sorunlar ihmal edilmemelidir.

Fren ikaz lambası, fren hidroliği seviyesinin düşük olduğunu belirtir.

Aşınmış veya zarar görmüş fren balataları, frenleme performansını azaltabilir ve fren sistemi üzerinde ekstra stres yaratabilir.

Hararet ikaz lambası

Hararet ikaz lambası, aracın motorunun aşırı ısındığını ve soğutma sisteminde bir sorun olabileceğini belirtir. Motorun aşırı ısınması ciddi bir sorundur ve derhal ele alınması gerekir, çünkü aksi takdirde motor hasarı veya arızası meydana gelebilir.

Lastik ikaz lambası

Lastik ikaz lambasının yanması, lastiklerin sağlığı ve sürüş güvenliği için önemli bir uyarıdır.

Lastiklerdeki hava basıncının önerilen seviyenin altına düşmesi durumunda, lastik ikaz lambası yanabilir.

Lastikte bir delik, çatlak veya diğer türde bir hasar varsa, hava basıncı zamanla düşebilir. Bu durumda da lastik ikaz lambası yanabilir.

Akü ikaz lambası

Araçlarda bulunan akü ikaz lambası, aracın elektrik sistemi veya aküyle ilgili bir sorun olduğunda yanar.

Şarj sisteminde bir arıza, alternatör arızası veya akünün kendisinin bozulmuş olması gibi nedenlerden kaynaklanabilir.