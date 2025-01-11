Bu sefer gıda değil kitaplar toplatılıyor! O renkteki kitaplarda zehirli boya tespit edildi

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Yapılan araştırmalar sonucunda kütüphane raflarında yer alan 19. Yüzyılda basıldığı belirlenen kitapların kapaklarında kullanılan renklerin insan sağlığı için oldukça zararlı olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu dönemde kitap kapaklarında kullanılan o renklerde yüksek miktarda arsenik, civa ve kurşun gibi zehirli maddeler içerdiğini tespit edildi.

Özellikle o renklere sahip olan ve uzun yıllardır kütüphane raflarında yer alan o kitaplar raflardan tek tek kaldırılmaya başlandı.

RESMEN ZEHİRLİYORLARMIŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda, yeşil renkli kitap kapaklarında kullanılan "Paris yeşili" adı verilen boya, arsenik içerdiği için oldukça zehirli olduğu tespit edildi.

Bu boya, canlı ve parlak görünümü nedeniyle kitap kapaklarında sıkça tercih edilse de, uzun vadede sağlığa ciddi zararlar verebilen maddeler arasında yer alıyor. Bu nedenle, bu boyaya maruz kalan birçok kişinin zehirlenme vakaları yaşandığı biliniyor.

Bir diğer tehlikeli renk ise kırmızı olarak öne çıktı. Kırmıız renkli kitap kapaklarında ise genellikle "cinnabar" adı verilen bir mineral kullanılıyordu. Bu mineral, cıva sülfür içerdiği için böbrek hasarına ve solunum sorunlarına yol açabiliyordu. Sarı renkli kapaklı kitaplarda ise yüksek miktarda kurşun kromat bulunduğu için bu renkteki kitapların insan sağlığı için oldukça tehlikeli olduğu paylaşıldı.

RAFLARDAN KALDIRILDI!

19. yüzyılda basılan, kitapların daha ucuz ve çekici hale getirilmesi için bu zehirli boyalar kullanıldığı paylaşıldı. Ancak, bu boyaların insan sağlığına olan etkileri o dönemde tam olarak bilinmiyordu. Bu tehlikenin ortaya çıkmasıyla birçok kütüphane ve müze, koleksiyonlarındaki eski kitapları incelemeye başladı.

Fransa Ulusal Kütüphanesi isde, arsenik içerdiği düşünülen zümrüt yeşili kapaklı dört kitabını raflardan kaldırdığını açıkladı. Bunların çok az zarara yol açması muhtemel olsa da kütüphane, kitapları tekrar raflara koymadan önce testler yapmaya başladı.