Bu sırrı bilmeyen çok şey kaçırıyor! Portakal Kabuğuyla bitki ekin, farkı izleyin

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Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan portakal, sağlığa olan faydaları ve eşsiz lezzetiyle herkesin gözdesi.

Ancak, portakalın sadece meyvesi değil, kabuğu da oldukça değerli.

Artık portakal kabuklarını çöpe atmak yerine, pek çok alanda değerlendirebilirsiniz!

Bahçecilik uzmanları, portakal kabuğunun bahçelerde de harikalar yarattığını belirtiyor.

TOHUMLAR DAHA HIZLI BÜYÜYOR

Eğer fideler için biyolojik olarak parçalanabilen bir tohum başlangıç kabı yapmak istiyorsanız, portakal kabuğunu değerlendirebilirsiniz.

Uzmanlar, portakal kabuklarının genç bitkiler için mükemmel bir besin kaynağı olduğunu belirtiyor. İçerdiği azot ve potasyum sayesinde, bitkilerinizin sağlıklı büyümesini destekliyor.

Bir portakalı ortadan ikiye kesip, iç kısmını ve çekirdekleri çıkarın. Ardından, kabukların içine toprak koyarak, tohumlarınızı ekleyebilirsiniz.

Fideleriniz bir veya iki gerçek yaprak oluşturduğunda, onları daha büyük saksılara aktarabilirsiniz.