Bu sırrı kimse vermez! Sifonun içine atın, klozet kokusunu sonsuzluğa uğurlayın...

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Klozetin bulunduğu tuvalet veya banyonun temizliği, hijyen açısından önemlidir.
Gider sebebiyle oluşan klozetteki koku, herkesi rahatsız eder.
Bu kokudan sonsuza kadar kurtulmak istiyorsanız, sırrını açıklıyoruz.
Oldukça basit bir yöntem ile klozetiniz her sifona basıldığında pırıl pırıl olacak.
Klozet kokusuna veda
El sabununu bir rende yardımıyla rendeleyin. Ardından bir file veya ince tülbentin içine koyun. Top haline getirerek tepesine de lastik geçirin.
Dilediğiniz kokudaki sabun toplarınızı sifon taşını kaldırın ve içine atın.
Sifona bastığınızda ne koku ne kir kalacak...