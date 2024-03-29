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Bu sırrı kimse vermez! Sifonun içine atın, klozet kokusunu sonsuzluğa uğurlayın...

Bu sırrı kimse vermez! Sifonun içine atın, klozet kokusunu sonsuzluğa uğurlayın... Sifona her bastığınızda tuvaletin mis gibi kokmasını istiyorsanız, bu basit yöntemi mutlaka uygulayın.