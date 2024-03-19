Bu yemeklerin tadına doyulmuyor! İşte, Türk sofralarının en sevilen 10 yemeği… Türk yemeklerin arasında en çok sevilenleri belirlendi. Bu yemekleri yiyen resmen doyamıyor. İşte, sofraların adeta vazgeçilmezi olan yedikçe yedirten o 10 yemek…

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Türk mutfağı lezzetleriyle damakları şenlendiren birçok yemeğe ev sahipliği yapar. Öyle ki kültürümüze ait olan bu yemekler hem sofralarımızı süslerken hem de ziyafet çekmemizi sağlar.

Çevrimiçi bir yemek rehberi olan Taste Atlas kullanıcıları tarafından bu kez Türklerin en sevdiği 10 yemek belirlendi.

Lezzetleriyle adeta damak çatlatan bu yemekler sofralarda adeta parmakları yedirtiyor. Hem sofralarınızı süsleyen hem de damağınızı şenlendiren bu yemekler eminiz ki sizin de ilk tercihlerinizi arasında yer alanlardan.

İşte, Türklerin en sevdiği 10 yemek…

1. Mantı

2. İskender Kebap

3. Dondurma

4. Künefe

5. Mercimek Çorbası

6. Hünkar Beğendi

7. Baklava

8. Paçanga Böreği

9. Sarma

10. Lahmacun