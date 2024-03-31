Bu yöntemi deneyin, margarini 5 dakikada oda sıcaklığına getirin... Hamur işi tarifleri için "oda sıcaklığında" olması gereken margarin, genellikle buzdolabında donmuş olarak bulunuyor. Hızlıca yumuşatmak için uygulayacağınız pratik bir yöntem var. İşte 5 dakikada margarini ve tereyağını eriten çözüm!

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Hamur işi tariflerinin malzemelerinden margarin için sıklıkla "oda sıcaklığında" detayı bulunur.

Margarinin oda sıcaklığında tutulması, genellikle kolayca kullanılabilmesi için önerilir.

Özellikle margarin, pasta yapımı gibi tariflerde kullanılacaksa, oda sıcaklığında yumuşatılmış olması daha kolay karıştırılmasını sağlar ve daha iyi bir kıvam elde edilmesine yardımcı olur.

Buzdolabında saklanan margarin katı bir kıvamda olduğundan hemen çözülmez. Ancak aceleniz var ise uygulayabileceğiniz pratik bir çözüm var.

Margarin nasıl yumuşatılır ve margarin nasıl oda sıcaklığına getirilir sorularının yanıtı haberimizde...

5 dakikada yumuşacık

Kullanacağınız ölçüde yağı içine alacak bir cam kaseye sıcak su koyun ve sıcak suyu 1 dakika kadar bekletin. Cam kase ısındığında suyu boşaltın ve hemen tereyağının üzerine kapatın. Cam kasenin ısısı, kısa sürede tereyağını oda ısısına getirecektir.