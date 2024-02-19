Bursa'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi..

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinden sonra ülkemizde binlerce artçı deprem yaşandı.
Yaşanan bu depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi hesaplarından takip edebilirsiniz.
Bursa'da deprem meydana geldi
AFAD, Bursa'da Türkiye saati ile 10:45:56'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 13.2 km olarak açıklandı.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.