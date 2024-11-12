Bütün öğretmenleri ilgilendiriyor: Ulaşımda yüzde 50 indirim yapılacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü'ne özel anlamlı bir kampanya başlattı.

24-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyaya göre, öğretmenler Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde biletlerini yüzde 50 indirimli alabilecekler.

ÇALIŞAN TÜM ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR

Bakan Uraloğlu, “Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dâhil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak.” dedi.

BİLETLER KOLAYCA TEMİN EDİLEBİLECEK

Bakan Uraloğlu, kampanyadan faydalanmak isteyen öğretmenlerin sadece öğretmen kimlik belgelerini ibraz etmelerinin yeterli olacağını belirtti.

Açıklamasında, “24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak.” ifadelerine yer verdi.