Çamaşır makinesine bir miktar atın, siyahların rengini solmasını önleyin

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Çamaşır makineleri her evin olmazsa olmazı olan beyaz eşyaların başında yer alır. Birçok yıkama programı bulunan çamaşır makinelerinde doğru ayarlar kullanılıyor olsa bile siyah çamaşırlarda renk solması yaşanabiliyor.

Genellikle ters yıkanan ve renkli çamaşırlar için olan deterjanlar kullanılsa dahi renkli çamaşırlarınızın renginin solması bir hayli can sıkıcı olabiliyor.

Bu sorunu çözmek için ise tek yapmanız gereken renkli kıyafetlerinizi yıkarken makinenin içine birkaç miktar ondan koymak yetiyormuş.

KUMAŞLARIN RENGİNİ KORUYOR

Bunca zaman kimsenin aklına gelmeyen ancak siyah kıyafetlerin rengini korumada oldukça etkili olan malzemeler arasında meğer tuz ilk sırada yer alıyormuş.

Kulağa her ne kadar şaşırtıcı geliyor olsa da tuz meğer siyah çamaşırlarınızın rengini korumada bildiğiniz tüm yöntemlerden daha etkili oluyormuş.

Makineye ekleyeceğiniz bir miktar sofra tuzu, koyu renkli giysiler için doğal bir koruyucu görevi görüyor. Kumaş lifleri arasına işleyen boya partiküllerinin deterjanla çözünüp suya karışmasını engelliyor. Bu da, yıkama sonrası oluşan renk solmalarının önüne geçiyor.

Bu yöntemi uygulamada, makineye siyah çamaşırlarınızı yerleştirin ve hemen ardından kıyafetlerin üstüne 100 gram sofra tuzu atın. Bu yöntemle yıkanan siyah çamaşırlarınızın renklerinin solmasının önüne nasıl geçeceksiniz görün.