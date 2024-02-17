Haberler



Bilgi



Canan Karatay öneriyor: Aç karnına 1 bardak için, libidoyu uçurun

Canan Karatay öneriyor: Aç karnına 1 bardak için, libidoyu uçurun Çöpe döktüğünüz için pişman olacaksınız. Bu çekirdekleri kaynatıp içince hem libidoyu artırıyor, hem de böbrekleri temizliyor. Tam bir şifa deposu…