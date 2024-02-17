Canan Karatay öneriyor: Aç karnına 1 bardak için, libidoyu uçurun

Yaz aylarının vazgeçilmezi kavunun sağlık açısından saymakla bitmeyen faydaları herkesin dikkatini çekiyor.
Birçok hastalığa karşı koruma sağlayan bu meyve, sıcak yaz günlerinde serinlemek için tercih ediliyor. Ancak, kavunu doğrarken çekirdeklerini çöpe atmak büyük bir yanlış olabilir!
Kavun çekirdeklerinin aslında doğal şifa kaynakları arasında bulunduğu biliniyor.
Sağlıklı beslenme üzerine verdiği tavsiyelerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay da öneriyor.
Kavun çekirdeklerinin kabuklarını bu şekilde kullanırsanız; hem böbrek sorunlarından kurtulursunuz, hem de cinsel hayatınızı düzene sokarsınız.
Çekirdeklerini kaynatıp suyunu için
Yemeklerden önce tüketilen kavun çekirdeği suyu, böbrekleri ve meshaneyi temizlediği biliniyor.
Ayrıca kavun çekirdeklerini suda bekletip kaynatınca, cinsel gücü artırdığı söyleniyor.