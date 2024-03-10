Canan Karatay sebebini açıkladı: Erkeklerin saçı bu yüzden dökülüyor Profesör Canan Karatay, erkeklerin çok sık pilav tükettiği için saçlarının döküldüğünü açıkladı.

ensonhaber.com

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Karatay'ın gündeminde bu kez saç dökülmesi yer aldı.

Özellikle erkekleri uyaran Canan Karatay, kelleşmenin nedenini belirtti.

Duyan bir daha ağzına sürmüyor...

Kelleştiriyor

Profesör Canan Karatay, pirinç pilavı yiyen erkeklerin daha erken kel olduklarını açıkladı.

Pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri olduğunu ifade eden Karatay, ''Bu tamamen bilimseldir, kitabımda da anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insülini yükseltir" dedi.