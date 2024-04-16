Canlı altın kuru: 16 Nisan 2024 güncel altın fiyatları

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Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Elinde altını olanlar yada altın almak isteyenler sık sık güncel altın fiyatları hakkında araştırmalar yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 16 Nisan 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.487,42 TL
Satış: 2.487,77 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.085,85 TL
Satış: 4.180,47 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 16.917,00 TL
Satış: 17.173,00 TL
Yarım altın
Alış: 8.146,17 TL
Satış: 8.360,95 TL
Altın ons
Alış: 2.386,93 Dolar
Satış: 2.387,29 Dolar