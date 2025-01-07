Carnivore diyeti nedir, nasıl yapılır? Etoburlar böyle zayıflıyor...

Yağmur Dinç

Beslenme şeklini "diyet" olarak devam ettirmek isteyenler, kendilerine uygun bir program arıyor.

Son günlerin en viral diyet yöntemi ise "carnivore" olarak karşımıza çıkıyor.

"Diyette etsiz yapamam" diyenlere güzel bir alternatif olan carnivore diyeti, hayvansal gıdalarla temel oluşturuyor.

Denemek isteyenler ise "carnivore diyeti nedir ve nasıl yapılır" merak ediyor.

İşte bilmeniz gerekenler...

CARNİVORE DİYETİ NEDİR

Carnivore Diyeti, yalnızca hayvansal ürünler ile beslenmeyi amaçlayan ve diğer tüm gıda gruplarını (sebze, meyve, tahıl, baklagil, vb.) dışlayan bir beslenme tarzıdır.

Bu diyet, esasen et, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi sadece hayvansal kaynaklardan gelen yiyeceklerin tüketilmesini öngörür.

Carnivore diyetini takip edenler, sadece etin ve etin türevlerinin tüketimine dayalı bir yaşam tarzı benimserler.

NASIL UYGULANIR

Sağlıklı bir şekilde kilo kaybı sağlamak, iltihaplanmayı azaltmak veya enerji seviyelerini artırmak amacıyla uygulanabilir, ancak dikkatli ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır.

Bu diyet, temel olarak et, balık, yumurta ve süt ürünleri içerir. Sebze, meyve, tahıl, baklagil ve diğer bitkisel gıdalar tamamen yasaktır.

Carnivore diyeti, neredeyse sıfır karbonhidrat içerir. Bu nedenle, ketozis adı verilen bir duruma girilebilir; vücut, enerji için yağları kullanmaya başlar.

Süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir vb.) bazen dahil edilir.

YASAK OLANLAR

Carnivore diyetiyle tamamen yasaklanmış gıdalar şunlardır:

Sebzeler (örneğin, brokoli, kabak, havuç, patates, vb.)

Meyveler (özellikle şekerli meyveler, ancak bazı insanlar az miktarda avokado veya zeytin tüketebiliyor)

Tahıllar (pirinç, makarna, ekmek, yulaf vb.)

Baklagiller (nohut, fasulye, mercimek, vb.)

Şeker ve tatlandırıcılar (bal, akçaağaç şurubu, stevia vb.)