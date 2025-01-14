Cemre tarihleri 2025: İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

Yağmur Dinç

Yeni yılın ikinci haftasını oldukça soğuk geçiren Türkiye'de şimdiden bahar yolları gözleniyor.

2025 yılı cemre düşme tarihleri de bu kapsamda merak ediliyor.

Ateş ve kor anlamına gelen cemre; her yıl önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düşüyor.

Buna göre; İlk cemre ne zaman düşecek, nereye düşecek? sorusu vatandaşların gündeminde yerini aldı.

İşte 2025 Cemre düşme tarihleri...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK

Havanın ısınmaya başlaması ve soğuktan kurtulmasıyla birlikte ilk cemre "hava cemresi" olarak adlandırılır. Bu genellikle 19-20 Şubat tarihlerine denk gelir.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025

Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2025 günü toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor. Bu takvime göre;

1. cemre: 19-20 Şubat 2025

2. cemre: 27 Şubat 2025

3. cemre: 6 Mart 2025