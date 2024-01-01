Çift hesap özelliği: Bir telefonda 2 WhatsApp nasıl açılır? Tek cihazda iki ayrı WhatsApp hesabı kullanmak isteyenlere müjde! Birkaç adımda artık mümkün...

ensonhaber.com

Her telefonda yalnızca bir WhatsApp kullanabileceğinizi düşünüyorsanız, yanıldınız.

Her geçen gün kullanıcılara yeni bir özellik sunan WhatsApp, bir taşla iki kuş vurduruyor.

WhatsApp 2.22.25.8 Beta sürümüyle gelen "tek cihazda 2 WhatsApp" özelliği kullanıma açıldı.

WhatsApp'ı iki farklı cihaz veya aynı numarayla iPhone ve Android olması fark etmeksizin çift cihazda kullanabilirsiniz.

Peki, telefona 2. WhatsApp nasıl eklenir? Aynı telefonda iki WhatsApp nasıl açılır? WhatsApp iki telefonda da çalışır mı? İşte adım adım yapmanız gerekenler...

Tek telefonda iki WhatsApp:

WhatsApp beta güncellemesi (2.23.17.8), birden fazla hesap ekleme seçeneğini getiriyor.

1-WhatsApp’ı açın.

2-Ayarlar’a gidin.

3-Adınızın yanındaki oka tıklayın.

4-“Hesap ekle” bölümüne tıklayın ve ikinci profilinizi ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

5-Her hesap için gizlilik ve bildirim ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Eğer henüz güncelleme gelmediyse;

Aynı cihaz üzerinden iki farklı WhatsApp hesabı kullanmak için telefonumuza indirebileceğiniz uygulamalar şu şekildedir:

Parallel Space

2Accounts

Multi

Super Clone

Multi Parallel

Matey

DO Multiple Space

Water Clone