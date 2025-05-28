Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Mayıs Sayısal Loto sonuçları...

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Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 28 Mayıs 2025 Çarşamba çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Devreden büyük ikramiyenin 312.600.262 TL olduğu çekiliş hakkında aramalar hız kazandı.

Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

İşte, 28 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çekiliş sonuçları

35 - 37 - 49 - 60 - 72 - 89 Joker: 34 SüperStar: 31