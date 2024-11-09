Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 9 Kasım 2024 Sayısal Loto sonuçları...

Hüseyin Topuz

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Bu haftanın üçüncü ve son çekilişi olan 9 Kasım 2024 Cumartesi çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Devreden büyük ikramiyenin 345.148.197 TL olduğu çekiliş hakkında aramalar hız kazandı.

Şans oyunu tutkunları arama motorlarında Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalar gerçekleştiriyor.

Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

Çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ