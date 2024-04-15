Çinlilerin tüysüzlük sırrı ortaya çıktı! Meğer o 4 malzeme ile yüzünüzdeki tüyler son buluyormuş… Tüyler çoğu kişinin rahatsız olduğu ve çıkmasını istemediği cilt sorunlarının başında gelir. Özellikle de yüz bölgesinde bulunan tüyler kadınlar için oldukça can sıkıcıdır. İşte, evde bulunan o 4 malzeme ile hazırlayacağınız tarif Çinlilerin tüysüzlük sırrıymış…

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Yüz bölgesinde çıkan istenmeyen tüyler her kadın için en can sıkıcı olan konuların başında gelir. Bu tüylerden kurtulmak için çeşitli yöntemler vardır.

Tüylerden kurtulmak için ise ilk akla gelen yöntemlerin başında ise ağda, cımbız, epilasyon gelir. Yüzde bulunan bu istenmeyen tüylerin normale oranla daha fazla olmasının nedeni ise vücudunuzda bulunan esansiyel enzimlerin eksik olmasıdır.

Enzim bozuklukları nedeniyle erkeklik hormonun da yüksek olması yüzde bulunan tüylerin daha inatçı olmasına neden olur.

Güzellik ve bakım konusunda oldukça etkili yöntemlere sahip olan Çinliler istenmeyen tüyler konusunda da oldukça etkili bir yöntemle tüylerin adeta kökünü kurutmayı başarıyorlar.

İşte, tüylere veda ettirecek olan 4 malzemeli yöntem…

Çinlilerin bakım konusundaki etkili yöntemleri arasında bulunan bu yöntem hem oldukça basit hem de sadece 4 malzeme ile kolayca hazırlanabiliyor.

Yüzlerdeki tüyleri adeta yok eden geleneksel Çin yönteminden yararlanmak için uygulayacağınız bu yöntemde öncelikle 2 kaşık şekeri alıp içerisine bir kaşık su ekleyiniz. Ardından üzerine bir kaşık süt ekleyerek 5 dakika boyunca kaynatınız. Kaynadıktan sonra 2 yemek kaşığı pirinç unu ve 1 yemek kaşığı kahve tozu ekleyip iyice karıştırınız.

Bu şekilde elde ettiniz macunu tüy almak istediğiniz bölgeye sürüp kuruyana kadar bekleyiniz. Ardından ılık su ile yavaş yavaş masaj yaparak yıkayınız. Her ne kadar tek seferde bile sonuç alabileceğiniz bir yöntem olsa da düzenli olarak haftada bir kez uygulamanız istenmeyen tüylerden kurtulmanıza oldukça yardım edecek. Ve pürüzsüz bir cilde merhaba diyeceksiniz.