Cinsiyet değiştirebilen hayvanlar belli oldu! Bu hayvanlar doğdukları gibi ölmüyorlar...

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Doğanın akıl almaz mucizeleri arasında şüphesiz cinsiyet değiştirebilen hayvanlar ilk sırada yer alır. Birbirinden farklı özelliklere sahip birçok canlıya ev sahipliği yapan hayvanlar aleminde bazı türlerin cinsiyet değiştirme özellikleri şaşkına çevirdi.

Bu 7 tür arasında yer alan canlılar, çeşitli nedenlerle ve farklı mekanizmalara sahip olduklarından cinsiyetlerini değiştirebiliyorlar.

Hayatlarına erkek olarak başlayan bazı türler zaman içerisinde kalıcı olarak dişiye dönüşerek hayatlarını dişi olarak sonlandırıyorlar. Bazı türler ise bu durumun aksine çevresel koşullara veya sosyal hiyerarşiye bağlı olarak cinsiyetlerini değiştirebiliyorlar.

CİNSİYET DEĞİŞTİREN HAYVANLAR

Terlik Salyangozları: Bu ilginç canlılar, üst üste yığılmış bir şekilde yaşarlar. En yaşlı dişiler en altta, en genç erkekler en üstte bulunur. Eğer bir erkek yığından ayrılırsa, kendi kendine dişiye dönüşür.

Mavibaşlı Balıklar: Tüm mavibaşlı balıklar, hayatlarına dişi olarak başlar. Ancak en büyük bireyler, belirli bir süre sonra erkeğe dönüşür ve renkleri maviye döner.

Palyaço Balıkları: Palyaço balıkları da terlik salyangozları gibi erkek olarak başlayıp dişiye dönüşürler. Eğer gruptaki büyük dişi ölürse, eşi dişiye dönüşerek onun yerini alır.

Cüce Şahin Balığı: Bu balıklar, topluluktaki cinsiyet dengesini sağlamak için dişi veya erkek olabilirler. Ortam koşulları veya sosyal baskılar, cinsiyet değişimini tetikleyebilir.

Yeşil Kurbağalar: Yeşil kurbağaların erkekleri, belirli koşullar altında cinsiyetlerini değiştirebilirler. Ancak bu durum, tüm erkeklerde görülmez ve neden olduğu tam olarak bilinmemektedir.

Avrupa Gölet Kaplumbağaları: Bu kaplumbağaların cinsiyeti, kuluçka sıcaklığına bağlı olarak belirlenir. Sıcaklıktaki değişimler, erkek veya dişi yavruların oluşmasına neden olur.

Dikenli Yumuşak Kabuklu Kaplumbağalar: Avrupa gölet kaplumbağalarına benzer şekilde, bu kaplumbağaların cinsiyeti de kuluçka sıcaklığına bağlı olarak belirlenir.