Çıplaklar Gemisi kalkıyor: İşte bilet fiyatı ve kuralları Dünyanın önde gelen seyahat şirketlerinden Bare Necessities, Şubat ayında Miami’den Karayipler’e 11 günlük bir yolculuğa hazırlanıyor. Çıplak dolaşmanın serbest olduğu gemide uyulması gereken kurallar ve bilet fiyatları ortaya çıktı.

Editör: Yağmur Dinç

Dünyanın en büyük çıplaklar teknesi olarak ünlenen gemi, şubat ayında başlayacağı 11 günlük yeni yolculuğuna hazırlanıyor.

Müşterilerin tamamen çıplak dolaşabildiği ve birbirinden farklı türde partilerin düzenleneceği bu gemide, uyulması gereken katı kurallar da bulunuyor.

YEMEK ODALARINDA ÇIPLAK DOLAŞMAK YASAK

Gemideki en katı kural, yemek bölümünde çıplak dolaşmanın tamamen yasaklanması.

Çıplak şekilde yemeğe çıkmak isteyenler için açık havada bir büfe oluşturulacağını belirten yetkililer, gemideki restoran bölümlerinde ise kıyafet giyilmesini zorunlu tutuyor.

Şirket ayrıca kabinde, havuz kenarında ya da büfede çıplak veya tangalı şekilde oturmak için de havlu şartı koymuş durumda.

OKŞAMAK YASAK

Bare Necessities fantezi kıyafetleri giymeyi ve diğer gemilerin yanında çıplak dolaşmayı da yasakladı.

Gemide yolcular, açık alanlarda birbirlerini okşayamaz ve uygunsuz dokunuşlarda bulunamaz.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Dünyanın dört bir yanından birçok insanın ilgisini çeken bu tur, yoğun bir talep almış durumda.

Biletlerin bitme aşamasına geldiğini aktaran yetkililer, fiyatların ise uygun olduğunu belirtti.

11 gün boyunca sürecek yolculukta çift kişilik kabinlerin fiyatı 2 bin dolar, üç yatak odalı suitlerde ise 33 bin doların üzerine çıkıyor.