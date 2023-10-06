Çoğu kişi yanlış yapıyor! Bulaşıkları makineye koymadan önce yıkarsanız… Bulaşık makinelerini kullanırken birçok insan, bulaşıkları makineye koymadan önce önceden yıkama işlemi yapmayı tercih ediyor. Ancak zararlarını öğrenince bir daha bu işlemi tekrarlamayacaksınız.

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Bulaşık yıkama alışkanlıkları evlerimizde önemli bir rol oynar.

Bulaşıkları makineye koymadan önce yıkama alışkanlığı, birçok evde yaygın bir uygulama gibi görünse de, uzmanlar bu işlemin gereksiz ve hatta zararlı olabileceğini belirtiyorlar.

Bulaşıkları makineye koymadan önce birçok kişi yıkayıp ondan sonra dizme işlemini gerçekleştiriyor.

Bulaşık makineleri, tasarım amaçlarına uygun şekilde çalışacak şekilde üretilmiştir ve bu nedenle bulaşıkları önceden yıkamak, aslında hem zaman hem de kaynak israfına neden olabilir.

Bulaşıkları makineye koymadan önce neden sudan geçirmemeniz gerektiğini öğrenince bu işlemi bir daha asla yapmayacaksınız.

Bulaşıkları makineye koymadan önce yıkamanın zararları

1. Temizlik kaybı: Bulaşık makineleri, tasarım amaçlarına uygun şekilde çalışacak şekilde üretilmiştir ve yüksek sıcaklıkta su ve deterjan kullanarak etkili bir şekilde temizler. Bulaşıkları önceden yıkamak, aslında bulaşık makinelerinin temizlik işlemini tekrarlamasına neden olarak daha az temizlik yapılmasına yol açabilir.

2. Su ve enerji israfı: Bulaşık makineleri, suyun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bulaşıkları önceden yıkamak, gereksiz su tüketimine ve enerji kaybına yol açabilir.

3. Deterjan israfı: Bulaşık makineleri için özel olarak üretilen deterjanlar, bulaşıkları temizlemek için tasarlanmıştır ve ekstra deterjan kullanımı gereksizdir. Bulaşıkları önceden yıkamak, ayrıca deterjan israfına da yol açabilir.

4. Çevresel etkiler: Deterjanların ve suyun fazla kullanılması çevresel olarak da zararlı olabilir. Bu gereksiz tüketim, çevresel etkileri artırabilir.