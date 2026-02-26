Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, kaç yılında doğdu? Erdoğan'ın doğum tarihi...

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü vesilesiyle sosyal medyada ve çeşitli platformlarda çok sayıda kutlama mesajı paylaşıldı.

Siyasiler, partisi ve sevenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Vatandaşlar ise hem tebriklerini iletmek hem de biyografik bilgilerini öğrenmek amacıyla Erdoğan’ın doğum tarihini araştırmaya başladı.

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman ve kaç yılında doğdu? İşte merak edilen doğum günü bilgisi...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM TARİHİ

Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

2026 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan 72 yaşındadır.