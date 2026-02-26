Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimi tarihi 2026: İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Avrupa’da geceye damga vuran geri dönüşün sahibi Galatasaray oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’u eleyerek son 16 biletini alan sarı-kırmızılılar, hem İstanbul’daki 5-2’lik galibiyetle hem de rövanşta 3-0’dan uzatmalarda 3-2’ye getirdiği tarihi mücadeleyle turu geçen taraf oldu.

Şimdi tüm dikkatler son 16 turu kura çekimine çevrildi.

Peki, Galatasaray’ın Avrupa’daki yeni rakibi ne zaman ve saat kaçta belli olacak? Muhtemel rakipleri kimler?

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Temsilcimiz Galatasaray’ın da rakibinin netleşeceği kura çekimi, 27 Şubat Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Kura, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde yapılacak.

Futbolseverler kura çekimini UEFA TV üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Play-off aşamasını başarıyla geçen Galatasaray’ın bir üst turdaki muhtemel rakipleri netleşti.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, kura sonucuna göre İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda ilk karşılaşmalar 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak.

Turun rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart’ta futbolseverlerle buluşacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.