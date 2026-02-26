2026 Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Gökyüzü kızıla boyanacak...

Tam Ay Tutulması esnasında gökyüzünün kırmızı rengini alması ile halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen olay için geri sayım başladı.

2026'nın ilk Kanlı Ay Tutulması, gökyüzünde adeta bir şölen oluşturacak.

Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda dizilmesiyle meydana gelecek tutulma sırasında Ay, Dünya’nın tam gölge alanından geçecek. Bu esnada Dünya atmosferinden süzülen güneş ışınları Ay yüzeyine ulaşarak ona bakır tonlarında bir renk kazandıracak.

Ortaya çıkacak kızıl görünüm, teleskop ya da özel filtre gerektirmeden gözlemlenebilecek.

Peki; Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den görünebilecek mi? Yanıtı haberimizde...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN 2026

Tam Ay tutulması 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, tutulma döngüsü gerçekleştiği sırada ülkemizde gündüz saatleri yaşanacak ve Ay ufuk çizgisinin altında kalacak. Bu nedenle Amerika ve Doğu Asya’da net şekilde izlenebilecek.