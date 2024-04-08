Cüzdanınızı hazır edin! Google’da bunları aratmak artık ücretli olacak Google, iş modelinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şirket, yapay zeka teknolojisinin gücünü kullanarak geliştirdiği yeni "premium" özellikler için ücret talep etmeyi düşünüyor.

ensonhaber.com

Google, internet arama motoru alanında kesintisiz bir liderlik sergileyerek, kuruluşundan bu yana hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktaydı.

Ancak, son zamanlarda ortaya atılan ücretli Google Arama özelliği iddiaları gerçek oluyor gibi görünüyor.

Google, yakın dönemde arama hizmetine Premium bir seçenek eklemeyi planlıyor.

Kullanıcılar, bu Premium abonelik ile daha gelişmiş yapay zeka özelliklerine erişebilecekler.

Bu değişiklikle birlikte, kullanıcılar Arama hizmetinden daha kapsamlı ve kişiselleştirilmiş sonuçlar elde edebilecekler.

Bu aramalar ücretli olacak

Firmaya yakın olan kaynakların Financial Times’a verdiği bilgiye göre; Google, üretken yapay zeka tarafından desteklenen yeni "premium" özellikler için ücret talep etmeyi düşünüyor.

Gelen bilgilere göre, Gmail ve Docs gibi ürünlerde kullanılan Gemini isimli yapay zeka asistanına erişimi sağlayan premium abonelik hizmetlerine, yapay zeka destekli belirli arama özelliklerinin eklenmesi planlanıyor.

Ancak, Google yöneticileri henüz bu hizmetin başlatılıp başlatılmayacağı konusunda son kararlarını vermemiş durumda.

Ayrıca Google’ın geleneksel arama motoru ücretsiz kalmaya devam edecek ve abonelerin arama sonuçlarına reklamlar eşlik etmeye devam edecek.