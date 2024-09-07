Damacanaların 19 litre olmasının sebebi bakın neymiş... Damacana su alırken herkesin dikkatini litresi çemişti. Neden 20 litre değil de 19 litre olması her ne kadar düşündürse de çoğu kişi bu durumda mantıklı bir neden görmez. Bakın damacanaların 19 litre üretilmesinin arkasındaki o mantıklı neden neymiş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Hayattaki en temel ihtiyacımız olan su satın alırken daha uzun süre gitmesi için damacana tercih edilir. Damacanaların su miktarı ise akıllarda soru işareti oluşturur.

Damacanalarda bulunan su miktarının neden 20 litre olmayıp 19 litrede bırkaıldığı çoğu kişi tarafından oldukça ilginçtir.

Sürekli alınan damacanalardaki litrede tam bir sayı kullanmak yerine yuvarlak bir sayıya sahip hacimlerle üretilmelerinin ardındaki o neden bakın neymiş.

NEDEN 19 LİTRE OLARAK ÜRETİLİYORLAR...

Arkasında herhangi bir anlam olmadığı düşünülen detaylar arasında yer alan damacana litresinde meğer tam bir sayı yerine küsuratlı olarak üretilmesinin kimsenin aklına gelmese de oldukça basit bir nedeni varmış.

Aslında tamı tamına 19 litre de olmayan damacanaların hacmi 18,9270589 litre olarak üretilir. Yani 19 litre olarak düşünülen damacanaların 19 litre olmasına bir çay bardağı su daha vardır.

Bu hacmin 19 litre olmasının nedeni ise tamamıyla ABD ile ilgili bir durummuş. Her ne kadar üretim Türkiye’de yapılıyor olsa da üretim yapılacak makineler ABD’den geldiği ve orada da ölçüm birimi galon olduğundan damacanalar 19 litre olarak üretiliyormuş.

ABD standart damacana hacmi 5 galon olduğundan ve galon ölçüm birimi litre cinsine çevrildiğinde 19 litre olarak ortaya çıktığından damacanalar 20 değil 19 litre olarak üretiliyor.