Değeri dudak uçuklatıyor! İşte, bir Türk’ün satın aldığı Dubai’nin en pahalı evi... Dubai’nin en pahalı olarak adlandırılan o ev bir Türk tarafından satın alındı. Evi gören gözlerine inanamadı. İşte, en pahalı evin dudak uçuklatan fiyatı...

ensonhaber.com

Dubai’nin en pahalı konutu olarak adlandırılan ve değeri bugünkü kurla milyarlarca TL'ye denk gelen o ev bir Türk yatırımcı tarafından satın alındı.

Henüz inşaat halinde olan süper lüks dairenin inşaatı 2027'de tamamlanacak.

2023 yılında elde edilen verilere göre 120 bin Türk vatandaşı yatırımlarını yabancı ülkelerden yana kullanmayı tercih ederek farklı yerlerden konutlar aldı.

2023 yılında yurt dışında 2 milyar doların üzerinde gayrimenkul yatırımı yapan Türkler, özellikle Dubai’de önemli işlemlere imza attılar.

Türker yatırımda ilk 10 millet arasında

Uluslararası gayrimenkul piyasasında etkin bir rol oynayan Türk yatırımcıların, Dubai listelerinde ilk defa en çok gayrimenkul yatırımı yapan 10 millet arasına girdi.

Duyanların dudaklarını uçuklatan o evin fiyatı ise tamı tamına 130 milyon dolar yani 4 milyar TL değerinde.