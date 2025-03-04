Demiryollarında kariyer fırsatı! TCDD personel alımı başladı: İşte şartları

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere 57 yeni personel alımı yapacağını duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü istihdam edilecek.

Başvuru yapacak adaylar için KPSS ve yaş şartı aranırken, alımlara yalnızca erkek adayların başvurabileceği belirtildi.

İşte başvuru süreci ve detaylar…

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, KPSS şartı gözetilerek 7 Mart’a kadar Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek.

İlan kapsamında 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü istihdam edilecek.

Çalışma koşullarının "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" kapsamda olması nedeniyle, alımlara yalnızca erkek adaylar başvurabilecek.

Ayrıca tren teşkil işçisi adaylarının 31 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

Başvurusu kabul edilen adayların, evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekiyor.

Evrak teslim tarihleri, sözlü sınav yeri ve sonuçlar ise TCDD’nin resmi internet sitesi (www.tcdd.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.