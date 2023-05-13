Deprem illeri seçim sonuçları! 2023 Kahramanmaraş Elbistan, Afşin, Pazarcık oy oranları! 6 Şubat'ta deprem kabusunu yaşayan Kahramanmaraş'ta binlerce vatandaş oy kullanıyor. Maraş'ta seçim sonucu ve ilçelere göre oy oranları merak ediliyor. Seçim güncel sonuçları ENSONHABER'de...

Kahramanmaraş, tarihinin en acı dönemine şahitlik ediyor. 6 Şubat'ta 11 ili maddi manevi yıkan depremlerin akabinde, seçmenler için oy yerleri hazırlandı. Binlerce vatandaş Maraş'ta sandık başına gidecek.

Seçim sonuçları en çok merak edilen bölgelerden biri de deprem illeri. Özellikle Kahramanmaraş seçim sonuçları ve oy oranları detaylıca araştırılıyor.

Elbistan, Afşin, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Türkoğlu ilçelerinde seçim sonuçları inceleniyor.

Peki, Kahramanmaraş seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kahramanmaraş sonuçları 2023!

Kahramanmaraş 2023 seçim sonuçları açıklandı mı?

Kahramanmaraş oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak.

Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.