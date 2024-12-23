Deprem riski yok deniliyor, evler peynir ekmek gibi satılıyor! Gurbetçiler akın akın gidiyor

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Deprem kuşağında olan Türkiye’de deprem riski açısından en güvenli konumda yer alan Mersin gayrimenkul yatırımının yeni gözdesi olmuş durumda.

Özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerin akın akın gittiği Mersin’de evler adeta peynir ekmek gibi satılıyor.

Akdeniz’in incisi olarak bilinen Mersin tatil bölgesi olarak da sıklıkla tercih edilen rotalar arasında yer alır. Deprem riski açısından güvenli olduğu vurgulanan şehir yüksek yaşam kalitesiyle de gayrimenkul yatırımı denilince ilk akla gelen noktalardan oluyor.

YATIRIMCILAR İÇİN CAZİBE NOKTASI

Özellikle de yatırım imkanlarını Türkiye’de değerlendiren Gurbetçiler tarafından tercih edilen ediliyor. Sahil şeridi boyunca uzanan lüks konut projeleri, gelişmiş sağlık hizmetleri, kaliteli eğitim kurumları ve hareketli sosyal yaşam, Mersin'i yaşanabilir kılan unsurlar arasında.

Ayrıca, şehir genelinde uygun konut fiyatları ve sürekli artan gayrimenkul değeri, yatırımcılar için oldukça cazip bir fırsat sunuyor.