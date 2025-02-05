Dev maç TRT Spor'da şifresiz! İşte futbolseverleri ekrana kilitleyecek o maç...

Hüseyin Topuz
İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Dünyanın en prestijli kupa organizasyonlarından biri olan İtalya Kupası maçları TRT Spor'da yayınlanıyor.
İtalya Kupası'nda 8 takım yarı finale çıkabilmek için sahaya çıkıyor. İtalya Kupası çeyrek final maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
5 Şubat 2025 Çarşamba günü İtalya Kupası'nda oynanacak Milan - Roma maçı yakından takip ediliyor.
Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
İşte, Milan - Roma maçının bilgileri...
Milan - Roma maçı ne zaman?
Milan - Roma maçı 5 Şubat 2025 Çarşamba (bugün) günü saat 23:00'te oynayacak.
Milan - Roma maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.