Dev maç TRT Spor'da şifresiz! İşte futbolseverleri ekrana kilitleyecek o maç...
Hüseyin Topuz

İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Dünyanın en prestijli kupa organizasyonlarından biri olan İtalya Kupası maçları TRT Spor'da yayınlanıyor.

İtalya Kupası'nda 8 takım yarı finale çıkabilmek için sahaya çıkıyor. İtalya Kupası çeyrek final maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

5 Şubat 2025 Çarşamba günü İtalya Kupası'nda oynanacak Milan - Roma maçı yakından takip ediliyor.

Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

İşte, Milan - Roma maçının bilgileri...

Milan - Roma maçı ne zaman?

Milan - Roma maçı 5 Şubat 2025 Çarşamba (bugün) günü saat 23:00'te oynayacak.

Milan - Roma maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
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