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Dev maç TRT Spor'da yayınlanacak! İşte milli yıldızlarımızın yer alacağı dev maç...

Dev maç TRT Spor'da yayınlanacak! İşte milli yıldızlarımızın yer alacağı dev maç... Benfica ile Sporting Lizbon arasında oynanacak olan Portekiz Ligi maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın detayları...