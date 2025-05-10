Dev maç TRT Spor'da yayınlanacak! İşte milli yıldızlarımızın yer alacağı dev maç...

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, şampiyonluk yolundaki rakibi Sporting Lizbon'u konuk ediyor.
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica'nın maçları, Türk futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye başladı.
Portekiz Premier Ligi'nde son 2 haftaya girilirken Benfica ve Sporting Lizbon 78 puanla ilk iki sırayı paylaşıyor.
Averaj ile ikinci sırada yer alan Benfica taraftarı önünde bu zorlu maçı kazanarak zirveye yerleşmek istiyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Sporting Lizbon 1-0 kazanmıştı.
Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
İşte, Benfica - Sporting Lizbon maçının bilgileri...
Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman?
Benfica - Sporting Lizbon maçı 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de oynayacak.
Benfica - Sporting Lizbon maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.