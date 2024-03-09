Dibi tutan yemeklere son! Bu yöntem ile çelik tencerelerinizi dibi bir daha tutmuyor… Çelik tencere ve tavalar, mutfakta sıkça kullanılan araçların başında gelir. Ama ne yazık ki bu tencere ve tavalarda yemek yapıldığında bir anlık dalgınlık yemeğin dibinin tutmasına neden olabiliyor. İşte, uygulayacağınız bu yöntem ile bu sorunu kökten halledeceksiniz…

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Çelik tencere ve tavalar dayanaklı ve sağlıklı olmasından dolayı mutfakların en sık tercih edilen araç gereçlerindedir. Ancak bu tencereler herhangi bir kaplamaya sahip olamadıklarından içerisinde pişirilen yemeğin bir anlık dalgınlık sonucunda dibi tutabiliyor.

Pişirilen yemeğin tencerenin tabanına yapışarak yanması da ne yazık ki sağlık açısından zararlı olabiliyor. Sırf bu sorun ile karşılaşmamak için ne kadar sağlıklı olsalar da çelik tencere ve tavaların yerine teflon veya granit tencere tavalar tercih edilebiliyor.

Ancak uygulayacağınız öyle bir yöntem var ki bu yöntem ile çelik tencerelerden vazgeçmenize gerek kalmayacak. Pişirilen yemeklerin altı bu yöntem ile bir daha tutmayacak.

İşte, o yöntem…

Her evde bulunan ve yemeklerin vazgeçilmezi olan iki malzeme ile çelik tencere ve tavalarınızın dibinin tutmasının önüne geçebileceksiniz.

Her yemekte kullanılan yağ ve tuz sizi bu dertten kurtaracak bu ikili ile tavanızı yapışmaz hale getirmeniz mümkün olabiliyor. İşte, uygulamanız gereken adımlar;

-Kullanacağınız çelik tencere veya tavayı orta derece ateşte ısıtın. Yüksek erime noktasına sahip bir sıvı yağı tavanın her yerine gelecek şekilde dökün.

-Tavanın içindeki fazla yağı alın. Ardından içine iki yemek kaşığı kadar tuz ilave edin ve tuzun da tavanın her yerine gelmesine özen gösterin.

-Kağıt havlu kullanarak dairesel hareketlere tuzu tavaya iyice yedirin. Daha sonra tavadaki fazla tuzu temizleyin. Pürüzsüz bir yüzeye kavuşan tavanız artık kullanıma hazır.

Ancak tavanızın yapışmaz özelliği belli bir süre kaybolacağı için bu işlemi her seferinde tekrarlamanız gerekir.